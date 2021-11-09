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Правительство Литвы хочет ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Вторник, 9 ноября 2021, 10:16

Правительство Литвы предложило Сейму на месяц ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает портал Delfi.

Как пояснили в правительстве, этот шаг был предпринят в ответ на попытки сотен мигрантов насильно въехать в Польшу из Беларуси, что привело к столкновениям с польскими силами безопасности в понедельник.

Согласно предложению, чрезвычайное положение должно действовать на пограничном участке и на территории, которая удалена от границы на пять километров вглубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартай, Медининкай, Пабраде, Рукли и Вильнюсе.

Во время действия чрезвычайного положения мигрантов, попавших в Литву, лишат права на переписку, телефонные разговоры и т.п., за исключением возможности обращения в государственные ведомства и учреждения.

Также во время режима ЧП можно использовать средства госрезерва, чтобы устранить угрозу общественному спокойствию, возникающую из-за наплыва мигрантов.

Усиленная охрана границы продолжается. Решение о введении чрезвычайного положения принимает Сейм.

Напомним, утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.

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