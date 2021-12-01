Генсек НАТО: є великий набір опцій для відповіді у випадку агресії РФ проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий реагувати на можливу агресії Росії не тільки військовими засобами, але і санкційним та політичним тиском.

Про це він заявив за підсумками міністерської зустрічі у Ризі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми маємо великий набір опцій, щоб бути впевненими, що Росія зіткнеться із серйозними наслідками, якщо вони знову застосують силу проти України. Все від економічних санкцій, фінансових, політичних обмежень", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що анексія Криму призвела до найбільшого посилення колективної безпеки НАТО з часів "холодної війни" із розміщенням бойових груп у країнах Балтії та Польщі і збільшенням присутності у Чорноморському регіоні.

"НАТО також буде і надалі сприяти створенню військових можливостей України та Грузії, які забезпечать їм можливість захищати себе. Ми проводимо навчання, забезпечуємо обмін інформацією, підтримуємо процес реформ", - сказав генсек.

Нагадаємо, 30 листопада міністри закордонних справ НАТО обговорили на зустрічі в Ризі можливі економічні санкції та політичні заходи щодо Росії щодо агресії проти України.

Столтенберг також заявив, що Північноатлантичний альянс планує свої дії на випадок посилення військової агресії Росії проти України.

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