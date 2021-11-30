Глави МЗС НАТО обговорили економічні санкції проти Росії у випадку агресії в Україні

Міністри закордонних справ НАТО обговорили на зустрічі в Ризі можливі економічні санкції та політичні заходи щодо Росії щодо агресії проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після зустрічі, повідомляє "Європейська правда".

"Санкції та політична реакція – це частина заходів, які ми обговорювали сьогодні. Ми представляємо 50% світового ВВП і, звичайно, має значення, коли союзники обговорюють використання економічних санкцій проти Росії. І ми бачимо здатність застосувати такі санкції, коли потрібно", - сказав Столтенберг.

За його словами, Росія недооцінила рішення членів НАТО запровадити санкції та підтримувати санкції після незаконної анексії Криму у 2014 році.

"Ми також ввели політичні заходи з боку НАТО, призупинивши практичну співпрацю і потім НАТО, як Альянс, ухвалив важливе рішення щодо збільшення готовності наших сил, підвищення присутності у східній частині НАТО, більше морської та повітряної присутності", - додав генсек.

Столтенберг пояснив, що НАТО не ухвалює рішень щодо санкцій, це роблять окремі країни чи ЄС, але НАТО є платформою, де європейські союзники, а також США та Канада вирішують разом ці питання.

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