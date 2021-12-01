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Укр / Рус

Генсек НАТО: есть большой набор опций для ответа в случае агрессии РФ против Украины

Среда, 1 декабря 2021, 17:08

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов реагировать на возможную агрессию России не только военными средствами, но и санкционным и политическим давлением.

Об этом он заявил по итогам министерской встречи в Риге, сообщает "Европейская правда".

"У нас есть большой набор опций, чтобы быть уверенными, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если они снова применят силу против Украины. Все, от экономических санкций, финансовых, политических ограничений", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что аннексия Крыма привела к усилению коллективной безопасности НАТО со времен холодной войны с размещением боевых групп в странах Балтии и Польши и увеличению присутствия в Черноморском регионе.

"НАТО также будет и дальше способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, которые обеспечат им возможность защищать себя. Мы проводим обучение, обеспечиваем обмен информацией, поддерживаем процесс реформ", - сказал генсек.

Напомним, 30 ноября министры иностранных дел НАТО обсудили на встрече в Риге возможные экономические санкции и политические меры в отношении России по агрессии против Украины.

Столтенберг также заявил, что Североатлантический альянс планирует свои действия на случай усиления военной агрессии России против Украины.

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