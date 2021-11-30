Генсек НАТО про можливість вторгнення РФ: сподіваємося на краще, готуємося до найгіршого
Північноатлантичний альянс планує свої дії на випадок військової агресії Росії проти України.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після першого дня зустрічі глав МЗС у Ризі, повідомляє "Європейська правда".
"Ми бачимо ситуацію навколо України і ми знаємо, що Росія вже використала силу проти України та Грузії, і тримає військові сили в Молдові. Тому слід припускати можливість, що Росія знову розглядає варіант застосувати силу. Ми можемо сподіватися на краще, але ми маємо бути готовими до найгіршого", - сказав Столтенберг.
За його словами, головна мета на сьогодні – стримати Росію від проведення агресивних дій проти України. "І це сигнал усіх союзників до Росії – не застосовувати знову силу та не порушувати територіальну цілісність та суверенітет України, як вона робила це раніше і продовжує робити", - додав він.
Генсек зазначив, що НАТО ділиться інформацією про дії РФ із союзниками, дуже ретельно моніторить те, що відбувається, і робить детальні оцінки.
"Ми також надаємо політичну та практичну підтримку Україні. Зміцнення Збройних сил України – шлях допомогти їм здійснити право на самооборону. Це право будь-якої суверенної держави. І ми підтримуємо Україну у цьому праві", - додав він.
Нагадаємо, міністри закордонних справ НАТО обговорили на зустрічі в Ризі можливі економічні санкції та політичні заходи щодо Росії щодо агресії проти України.
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