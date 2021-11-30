Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Генсек НАТО про можливість вторгнення РФ: сподіваємося на краще, готуємося до найгіршого

Вівторок, 30 листопада 2021, 19:47

Північноатлантичний альянс планує свої дії на випадок військової агресії Росії проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після першого дня зустрічі глав МЗС у Ризі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми бачимо ситуацію навколо України і ми знаємо, що Росія вже використала силу проти України та Грузії, і тримає військові сили в Молдові. Тому слід припускати можливість, що Росія знову розглядає варіант застосувати силу. Ми можемо сподіватися на краще, але ми маємо бути готовими до найгіршого", - сказав Столтенберг.

За його словами, головна мета на сьогодні – стримати Росію від проведення агресивних дій проти України. "І це сигнал усіх союзників до Росії – не застосовувати знову силу та не порушувати територіальну цілісність та суверенітет України, як вона робила це раніше і продовжує робити", - додав він.

Генсек зазначив, що НАТО ділиться інформацією про дії РФ із союзниками, дуже ретельно моніторить те, що відбувається, і робить детальні оцінки.

"Ми також надаємо політичну та практичну підтримку Україні. Зміцнення Збройних сил України – шлях допомогти їм здійснити право на самооборону. Це право будь-якої суверенної держави. І ми підтримуємо Україну у цьому праві", - додав він.

Нагадаємо, міністри закордонних справ НАТО обговорили на зустрічі в Ризі можливі економічні санкції та політичні заходи щодо Росії щодо агресії проти України.

Читайте також: Загроза нового нападу РФ: про що Пентагон попередив Єрмака та Кулебу

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Україна-НАТО Росія Донбас та ОРДЛО
powered by lun.ua

Статті

Меркель не лише з Путіним: де канцлерка опиралася диктаторам, а де йшла на поступки

Якими були взаємини Ангели Меркель з диктаторами сучасності? ЄвроПравда публікує у скороченому вигляді один з розділів нової біографії канцлерки.
30 листопада 2021 — Кеті Мартон

Без довіри не буде прогресу: чим важлива для України реформа у сфері метрології

Що заважає Україні отримати "промисловий безвіз" із ЄС? І що не так із вітчизняною інфраструктурою якості?
30 листопада 2021 — Марія Мезенцева , народний депутат України, "Слуга народу"

Скинути королеву: як Барбадос "звільнив" Єлизавету ІІ та що чекає на британську монархію

400 років тому острів привабив англійських колоніалістів, що згодом принесло багато горя. Тепер це – "рай на землі", який вирішив утекти від британської монархії.
30 листопада 2021 — Христина Бондарєва, Європейська правда