У Фінляндії "найнепотрібнішою річчю року" визнали надмірне споживання м'яса

У Фінляндії журнал Suomen Luonto ("Фінська природа"), який вже два десятиліття обирає "найнепотрібнішу річ року", цьогоріч присудив "звання" надмірному споживанню м'яса.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Yle.

Журнал відзначає, що крім шкоди довкіллю, йдеться також про негативний вплив на стан здоров'я. Багато фінів їдять значно більше червоного м'яса, ніж рекомендують фахівці. За останні пів століття споживання м'яса у Фінляндії зросло на 40%.

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Suomen Luonto також звертає увагу на те, що надлишки білка накопичуються в організмі та створюють навантаження на водоочисні споруди.

Тваринництво, своєю чергою, стає джерелом мільйонів тонн парникових газів щорічно.

Журнал обирає найнепотрібнішу річ з 2000 року. Тоді "переможцем" стала повітродувка для збирання листя.

В інші роки "переможцями" стали пластикова упаковка для яєць, флісова тканина та швидкоплинна мода.

Раніше повідомлялося, що місто Гельсінкі відмовиться від м’ясних страв на своїх заходах.

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