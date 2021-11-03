Місто Гельсінкі відмовиться від м’ясних страв на своїх заходах

Міська влада Гельсінкі змінить правила подачі їжі на заходах, які організовує місто, щоб врахувати екологічні фактори продуктів харчування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Тепер основою меню на різних зборах, семінарах, воркшопах та громадських слуханнях будуть сезонні овочі та місцева риба, виловлена ​​з дотриманням етичних принципів.

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Кава, чай і банани будуть купувати тільки під маркою "Справедливої ​​торгівлі". М'ясо та м'ясні продукти зовсім не будуть пропонувати.

Крім того, місто відмовляється від використання одноразового посуду та столових приладів, а також перестає подавати воду та інші напої у пляшках.

Гості заходів, повинні заздалегідь заявити про свій прихід. Це дозволить скоротити відходи.

Відзначається, від цих правил можна буде відступати тільки на зустрічах на найвищому рівні і лише з вагомих причин.

У лютому 2019 року місто Гельсінкі вирішило до 2025 року вдвічі скоротити кількість молочних та м'ясних продуктів, які пропонують гостям міських заходів.

Раніше повідомлялося, що експерти ООН вважають значне споживання м'яса і молочних продуктів на Заході факторами сприяння глобальному потеплінню, і що перехід на рослинну дієту міг би допомогти в боротьбі зі зміною клімату.