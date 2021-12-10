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В Финляндии "самой ненужной вещью года" признали чрезмерное потребление мяса

Пятница, 10 декабря 2021, 12:28

В Финляндии журнал Suomen Luonto ("Финская природа"), уже два десятилетия выбирающий "самую ненужную вещь года", в этом году присудил это "звание" чрезмерному потреблению мяса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации Yle.

Журнал отмечает, что помимо вреда окружающей среде речь идет также о негативном влиянии на состояние здоровья. Многие финны едят гораздо больше красного мяса, чем рекомендуют специалисты. За последние полвека потребление мяса в Финляндии выросло на 40%.

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Suomen Luonto также обращает внимание, что излишки белка накапливаются в организме и создают нагрузку на водоочистные сооружения.

Животноводство, в свою очередь, становится источником миллионов тонн парниковых газов ежегодно.

Журнал выбирает самую ненужную вещь с 2000 года. Тогда "победителем" стала воздуходувка для уборки листьев.

В другие годы победителями стали пластиковая упаковка для яиц, флисовая ткань и быстротечная мода.

Ранее сообщалось, что город Хельсинки откажется от мясных блюд на своих мероприятиях.

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