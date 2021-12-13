У Північній Македонії визначили кандидатуру нового прем’єр-міністра

Правлячі соціал-демократи Північної Македонії обрали Дімітара Ковачевського новим лідером партії, і саме він обійме посаду прем'єр-міністра, якщо коаліційна угода залишиться незмінною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

Ковачевський переймає посаду лідера партії у прем'єр-міністра Зорана Заєва, який оголосив про відставку після важкої поразки його партії на місцевих виборах наприкінці жовтня.

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Заєв був лідером партії з 2013 року та прем'єр-міністром з 2016 року. Він пообіцяв піти у відставку з посади голови уряду найближчими тижнями.

Йому довелося переглянути коаліційну угоду з партіями етнічної албанської меншини, щоб уникнути дострокових загальних виборів.

47-річний Ковачевський працював заступником міністра фінансів в уряді Заєва. Він вважався фаворитом Заєва на роль премє’р-міністра.

Заєв забезпечив членство Північної Македонії в НАТО після припинення багаторічної суперечки з Грецією щодо назви країни. Водночас, він не зміг просунути амбіції щодо приєднання до Європейського Союзу, в основному через історичну суперечку з іншим сусідом з ЄС - Болгарією.

Очікується, що після того, як Заєв піде у відставку, президент Північної Македонії Стево Пендаровський надасть Ковачевському мандат на формування нового уряду.

Болгарія блокує початок переговорів про вступ до Євросоюзу із Північною Македонією. На думку офіційної Софії, Скоп'є "переписує та заперечує спільну етнічну та мовну історію".

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