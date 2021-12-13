В Северной Македонии определили кандидатуру нового премьер-министра

Правящие социал-демократы Северной Македонии избрали Димитара Ковачевского новым лидером партии, и именно он вступит в должность премьер-министра, если коалиционное соглашение останется неизменным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

Ковачевский занимает должность лидера партии у премьер-министра Зорана Заева, который объявил об отставке после тяжелого поражения его партии на местных выборах в конце октября.

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Заев являлся лидером партии с 2013 года и премьер-министром с 2016 года. Он пообещал уйти в отставку с поста главы правительства в ближайшие недели.

Ему пришлось пересмотреть коалиционное соглашение с партиями этнического албанского меньшинства во избежание досрочных всеобщих выборов.

47-летний Ковачевский работал замминистра финансов в правительстве Заева. Он считался фаворитом Заева в роли премьер-министра.

Заев обеспечил членство Северной Македонии в НАТО после прекращения многолетнего спора с Грецией по поводу названия страны. В то же время он не смог продвинуть амбиции по присоединению к Европейскому Союзу, в основном из-за исторического спора с другим соседом с ЕС - Болгарией.

Ожидается, что после ухода Заева в отставку президент Северной Македонии Стево Пендаровский предоставит Ковачевскому мандат на формирование нового правительства.

Болгария блокирует начало переговоров по вступлению в Евросоюз с Северной Македонией. По мнению официальной Софии, Скопье "переписывает и отрицает общую этническую и языковую историю".

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