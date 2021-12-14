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Президент Фінляндії поговорив з Байденом перед розмовою з Путіним

Вівторок, 14 грудня 2021, 10:36

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та президент США Джо Байден провели телефонну розмову, в якій центральною темою була Україна, перед очікуваною розмовою Нііністьо з Путіним.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в адміністрації президента Фінляндії.

Розмова відбулась 13 грудня. "Головною темою розмови була тривожна ситуація біля кордонів України. Президенти відзначили важливість співпраці для того, щоб ситуацію можна було врегулювати дипломатичним шляхом", - зазначають у комюніке фінської сторони.

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"У контексті розмови про двосторонні відносини, Саулі Нііністьо розповів Байдену про наріжні камені фінської політики безпеки. Президент Нііністьо зазначив, що цінує політику відкритих дверей НАТО", - додають у ньому. Повідомляється також, що перед цим Нііністьо провів телефонну розмову з прем’єром Греції Кіріакосом Міцотакісом і розпитував його про зустріч з президентом РФ Владіміром Путіним у Сочі минулого тижня. 

Білий дім також зазначив, що темою розмови була ситуація на кордонах України та важливість трансатлантичних зусиль для деескалації. "Президент Байден привітав рішення Фінляндії обрати F-35 як свої наступні винищувачі та зазначив, що ця закупівля створить надійну основу для ще тісніших двосторонніх оборонних зв’язків у майбутні роки", - додають у комюніке.

У вівторок 14 грудня президент Фінляндії має говорити з Путіним.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу - щоб НАТО не розширювалося на схід. Його вимога може стосуватися майбутнього членства не лише України, а й Грузії та Фінляндії, яка залишається позаблоковою, але має статус Партнера з розширеними можливостями і тісно співпрацює з Альянсом.

Саулі Нііністьо після заяв Путіна про вимоги "гарантій безпеки" і нерозширення Альянсу оприлюднив свою позицію, в якій йшлося, що Фінляндія хоче зберегти простір для маневру, у тому числі можливість приєднатися до НАТО, якщо одного дня вирішить зробити це, пише Euractiv.

Президент Фінляндії зазначив також, що вважає НАТО стабілізуючим фактором у Європі та згадав про політику "відкритих дверей" Альянсу.

У Фінляндії, яка насилу відстояла свою незалежність після нападу СРСР у 1939 році та подальшої війни, заяву Путіна багато хто сприйняв як намір повернутися до політики зі "сферами впливу".

Для прихильників членства Фінляндії у НАТО, пише Euractiv, заява президента РФ стала сигналом, що питання про членство варто підняти вже зараз. Втім, міністр оборони Антті Кайкконен сказав, що наразі країна не має планів подавати заявку на членство.

У суспільстві переважає думка, що Фінляндії краще не вступати до НАТО, тоді як за членство виступають 25-26% фінів. Підтримка потенційного членства в Альянсі останнім часом трохи зросла

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Фінляндія США Росія Альянс
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