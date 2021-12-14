Президент Финляндии побеседовал с Байденом перед разговором с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинистьо и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, в котором центральной темой была Украина, перед ожидаемым разговором Ниинистьо с Путиным.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в администрации президента Финляндии.

Разговор состоялся 13 декабря. "Главной темой разговора была тревожная ситуация у границ Украины. Президенты отметили важность сотрудничества для того, чтобы ситуацию можно было урегулировать дипломатическим путем", - отмечают в коммюнике финской стороны.

"В контексте разговора о двусторонних отношениях, Саули Ниинистьо рассказал Байдену о краеугольных камнях финской политики безопасности. Президент Ниинистьо отметил, что ценит политику открытых дверей НАТО", - добавляют в нем.

Сообщается также, что перед этим Ниинистьо провел телефонный разговор с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом и расспрашивал его о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи на прошлой неделе.

Во вторник, 14 декабря, президент Финляндии должен говорить с Путиным.

Напомним, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование – чтобы НАТО не расширялось на восток. Его требование может относиться к будущему членству не только Украины, но и Грузии и Финляндии, которая остается внеблоковой, но имеет статус партнера с расширенными возможностями и тесно сотрудничает с Альянсом.

Саули Ниинистьо после заявлений Путина о требованиях "гарантий безопасности" и нерасширении Альянса обнародовал свою позицию, в которой говорилось, что Финляндия хочет сохранить пространство для маневра, в том числе возможность присоединиться к НАТО, если однажды решит это сделать, пишет Euractiv.

Президент Финляндии отметил также, что считает НАТО стабилизирующим фактором в Европе и упомянул о политике "открытых дверей" Альянса.

В Финляндии, с трудом отстоявшей свою независимость после нападения СССР в 1939 году и последующей войны, заявление Путина многие восприняли как намерение вернуться к политике со "сферами влияния".

Для сторонников членства Финляндии в НАТО, пишет Euractiv, заявление президента РФ стало сигналом, что вопрос о членстве следует поднять уже сейчас. Впрочем, министр обороны Антти Кайкконен сказал, что в настоящее время у страны нет планов подавать заявку на членство.

В обществе преобладает мнение, что Финляндии лучше не вступать в НАТО, в то время как за членство выступают 25-26% финнов. Поддержка потенциального членства в Альянсе в последнее время несколько выросла.

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