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Фінляндія купить у США 64 винищувачі F-35 на суму 10 млрд євро

П'ятниця, 10 грудня 2021, 15:37

Фінляндія купить 64 багатофункціональні винищувачі F-35 американської корпорації Lockheed Martin - це найбільша в історії Фінляндії угода про закупівлю зброї.

Як пише "Європейська правда", про це пише Yle.

За словами міністра оборони Антті Кайкконена, Фінляндія закупить 64 багатофункціональні винищувачі F-35 американської корпорації Lockheed Martin - вартість угоди складе близько 10 мільярдів євро.

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"Якщо порівнювати військові характеристики, F-35 найкраще відповідав нашим потребам", – сказав Кайкконен.

Перші літаки F-35 надійдуть на озброєння ВПС Фінляндії у 2025 році в рамках програми з підготовки та навчання персоналу.

Непомітні багатофункціональні винищувачі F-35 замінять старі винищувачі Hornet. Це відбудеться у 2028-2030 роках.

Військові виробники літаків змагалися за угоду з кінця 2015 року, коли міністерство оборони Фінляндії розпочало пошук заміни для куплених у 1992 році винищувачів Hornet.

Остаточне рішення щодо угоди ухвалить уряд, який проінформує про це парламент.

Фінляндія не є членом НАТО, але в останні роки вона налагодила міцніші зв’язки з організацією та вибирала військове обладнання, сумісне з членами НАТО.

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Фінляндія США
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