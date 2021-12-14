Сербія відкрила новий кластер у перемовинах щодо членства у ЄС

Сербія відкрила один кластер та чотири розділи у перемовинах про вступ до ЄС на міжурядовій конференції у Брюсселі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

"Сьогодні ми відкрили кластер 4 – "зелений порядок денний", а в рамках кластера 4 - чотири нові розділи", – сказала прем’єрка Сербії Ана Брнабич. Вона назвала це поворотним моментом для Сербії і великою мотивацією до подальших реформ у сфері верховенства права, державного управління та економіки.

Кластер 4 охоплює чотири переговорні глави, а саме главу про транспортну політику, про енергію, про транс'європейські мережі та про навколишнє середовище та зміну клімату.

Прем’єрка додала, що сподівається відкрити у 2022 році кластеру 3, який, за її словами, вже готовий, і що на порядку денному підготовка до відкриття кластеру 5.

Під час переговорів про членство, які структуровані за кластерами та розділами, країна-кандидат готується до впровадження законів та стандартів ЄС.

Нову методологію, що включає кластери, було представлено раніше цього року. До цього країни-кандидати відкривали лише один розділ за один раз. Загалом на переговорах з Європейським Союзом Сербія відкрила 22 розділи з 35, з них два були тимчасово закриті.

Нагадаємо, Косово заявило про намір подати заявку на вступ до Європейського Союзу.

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