Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Сербія відкрила новий кластер у перемовинах щодо членства у ЄС

Вівторок, 14 грудня 2021, 13:02

Сербія відкрила один кластер та чотири розділи у перемовинах про вступ до ЄС на міжурядовій конференції у Брюсселі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

"Сьогодні ми відкрили кластер 4 – "зелений порядок денний", а в рамках кластера 4 - чотири нові розділи", – сказала  прем’єрка Сербії Ана Брнабич. Вона назвала це поворотним моментом для Сербії і великою мотивацією до подальших реформ у сфері верховенства права, державного управління та економіки.

Кластер 4 охоплює чотири переговорні глави, а саме главу про транспортну політику, про енергію, про транс'європейські мережі та про навколишнє середовище та зміну клімату.

Прем’єрка додала, що сподівається відкрити у 2022 році кластеру 3, який, за її словами, вже готовий, і що на порядку денному підготовка до відкриття кластеру 5.

Під час переговорів про членство, які структуровані за кластерами та розділами, країна-кандидат готується до впровадження законів та стандартів ЄС.

Нову методологію, що включає кластери, було представлено раніше цього року. До цього країни-кандидати відкривали лише один розділ за один раз. Загалом на переговорах з Європейським Союзом Сербія відкрила 22 розділи з 35, з них два були тимчасово закриті.

Нагадаємо, Косово заявило про намір подати заявку на вступ до Європейського Союзу.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сербія Єврокомісія
powered by lun.ua

Статті

Сказати "ні" Путіну: п’ять заперечень до поради міністра Кулеби Заходу

Кремль завжди знаходить для своїх дій і політичне, і псевдоправове виправдання, незалежно від наявності "приводу" для агресії.
14 грудня 2021 — Данило Лубківський, Директор Київського безпекового форуму

Шанс на "зелене" лідерство: як Україна адаптується до нових кліматичних вимог ЄС

Наскільки успішною є Україна у процесі зеленої трансформації? І які кліматичні питання були пріоритетними у стосунках з ЄС?
14 грудня 2021 — Наталія Андрусевич, для Європейської правди

Шлях до нової війни: чому Балкани, за "допомогою РФ, знову стають гарячою точкою Європи

Перегляд кордонів на Балканах навряд чи буде безкровним. Проте запобігти такому сценарію стає все складніше. Особливо після демаршу Республіки Сербської.
13 грудня 2021 — Юрій Панченко, Наталя Іщенко