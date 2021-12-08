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Косово заявило про намір подати заявку на вступ до ЄС

Середа, 8 грудня 2021, 10:02

Косово заявило про намір подати заявку на вступ до Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві за підсумками чергового засідання Ради стабілізації та асоціації між ЄС та Косовом.

"Косово повідомило про свій намір подати заявку на членство (у ЄС. - Ред.)", - йдеться у заяві.

Засідання відбулося у вівторок у Брюсселі під головуванням прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті. Делегацію ЄС очолював високий представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Сторони привітали підтвердження прихильності Косова до свого європейського шляху. Вони погодилися з необхідністю продовження реформ, у тому числі через реалізацію другого етапу Європейської програми реформ, та розвитку досягнень Косова на сьогодні", - наголошується в заяві.

На зустрічі в черговий раз було заявлено про важливість конструктивної участі Косово у діалозі за сприяння ЄС для переговорів та досягнення всеосяжної юридично зобов'язуючої угоди щодо нормалізації відносин із Сербією.

"Це вкрай важливо для того, щоб Косово та Сербія просувалися своїми європейськими шляхами. Усіх минулих домовленостей необхідно дотримуватися та повністю виконувати", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що проголосує за об'єднання Албанії та Косова у разі проведення референдуму з цього питання.

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Косово
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