Сербия открыла новый кластер в переговорах по членству в ЕС

Сербия открыла один кластер и четыре главы в переговорах о вступлении в ЕС на межправительственной конференции в Брюсселе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".

"Сегодня мы открыли кластер 4 - "зеленую повестку дня", а в рамках кластера 4 - четыре новых раздела", - сказала премьер Сербии Ана Брнабич. Она назвала это поворотным моментом для Сербии и большой мотивацией к дальнейшим реформам в сфере верховенства права, государственного управления и экономики.

Кластер 4 включает четыре переговорных главы, а именно главу о транспортной политике, об энергии, о трансъевропейских сетях и об окружающей среде и изменении климата.

Премьер добавила, что надеется открыть в 2022 году кластеру 3, который, по ее словам, уже готов, и что в повестке дня подготовка к открытию кластера 5.

Во время переговоров о членстве, структурированных по кластерам и разделам, страна-кандидат готовится к внедрению законов и стандартов ЕС.

Новая методология, включающая кластеры, была представлена ​​ранее в этом году. До этого страны-кандидаты открывали только один раздел за один раз. В общей сложности на переговорах с Европейским Союзом Сербия открыла 22 главы из 35, из них две были временно закрыты.

Напомним, Косово заявило о намерении подать заявку на вступление в Европейский Союз.

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