Президент Фінляндії обговорив з Путіним ситуацію на кордонах України

Президент Фінляндії у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним у вівторок висловив серйозну стурбованість напруженою ситуацією довкола України.

Про це повідомила пресслужба офісу фінського президента, пише "Європейська правда".

"Окрім двосторонніх відносин між Фінляндією та Росією, президенти ґрунтовно обговорили ситуацію на кордонах України. Президент Нііністьо висловив серйозну стурбованість напруженою ситуацією та наголосив на необхідності знайти дипломатичний шлях її вирішення", - сказано у повідомленні.

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Президент Нііністьо зазначив, що Фінляндія проводить стабільну зовнішню та безпекову політику, про що свідчать урядові звіти, уточнюється в повідомленні.

Перед розмовою з Путіним Нііністьо поспілкувався з президентом США Джо Байденом. Центральною темою розмови стала Україна.

Білий дім також зазначив, що темою розмови була ситуація на кордонах України та важливість трансатлантичних зусиль для деескалації.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу - щоб НАТО не розширювалося на схід. Його вимога може стосуватися майбутнього членства не лише України, а й Грузії та Фінляндії, яка залишається позаблоковою, але має статус Партнера з розширеними можливостями і тісно співпрацює з Альянсом.

У Фінляндії, яка насилу відстояла свою незалежність після нападу СРСР у 1939 році та подальшої війни, заяву Путіна багато хто сприйняв як намір повернутися до політики зі "сферами впливу".

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