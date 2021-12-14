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Президент Финляндии обсудил с Путиным ситуацию на границах Украины

Вторник, 14 декабря 2021, 13:46

Президент Финляндии в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник выразил серьезную обеспокоенность напряженной ситуацией вокруг Украины.

Об этом сообщила пресс-служба офиса финского президента, пишет "Европейская правда".

"Кроме двусторонних отношений между Финляндией и Россией, президенты основательно обсудили ситуацию на границах Украины. Президент Ниинистьо выразил серьезную обеспокоенность напряженной ситуацией и отметил необходимость найти дипломатический путь ее решения", - сказано в сообщении.

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Ниинистьо отметил, что Финляндия проводит стабильную внешнюю и политику безопасности, о чем свидетельствуют правительственные отчеты, уточняется в сообщении.

Перед разговором с Путиным Ниинистьо пообщался с президентом США Джо Байденом. Центральной темой разговора стала Украина.

Белый дом отметил, что темой разговора была ситуация на границах Украины и важность трансатлантических усилий для деэскалации.

Напомним, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование – чтобы НАТО не расширялось на восток. Его требование может относиться к будущему членству не только Украины, но и Грузии и Финляндии, которая остается внеблоковой, но имеет статус Партнера с расширенными возможностями и тесно сотрудничает с Альянсом.

В Финляндии, с трудом отстоявшей свою независимость после нападения СССР в 1939 году и последующей войны, заявление Путина многие восприняли как намерение вернуться к политике со "сферами влияния".

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Финляндия Путин Донбасс и ОРДЛО
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