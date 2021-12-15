Зеленський: "Асоційоване тріо" має стати новою хвилею розширення ЄС

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна, Грузія та Молдова у перспективі мають стати новою хвилею розширення ЄС.

Про це він сказав на зустрічі з лідерами країн-учасниць ЄС та трьох асоційованих країн-партнерів у Брюсселі, повідомила пресслужба президента.

"Напередодні шостого саміту "Східного партнерства" лідери України, Грузії та Молдови представили своє бачення пріоритетів подальшого розвитку відносин держав "Асоційованого тріо" з Європейським Союзом.

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Глава Української держави наголосив, що "Асоційоване тріо" має в перспективі стати новою хвилею розширення Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

Окрему увагу на зустрічі приділили безпековій ситуації в регіоні. Володимир Зеленський відзначив необхідність посилення безпекового компонента "Східного партнерства", зокрема координації спільних зусиль країн Чорноморського регіону.

Зеленський подякував лідерам країн-членів ЄС за підтримку європейських прагнень України та за укладення двосторонніх декларацій про європейську перспективу нашої держави. Він запросив лідерів тих країн, які ще офіційно не зафіксували свою підтримку, приєднатися до цієї ініціативи.

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Останньою до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України, приєдналася Словенія, яка зараз головує в Раді Євросоюзу. Вже 7 держав ЄС підписали цей політичний документ, який не оприлюднювався публічно.

Як писала ЄвроПравда, Володимир Зеленський зробив пріоритетною нову тактику зближення України з Євросоюзом. Він проводить кампанію зі збору зобов’язань від держав-членів ЄС про підтримку ними членства України.

Детальніше про це у статті: Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.

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