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Головуюча держава в ЄС зобов'язалася підтримати вступ України

Середа, 15 грудня 2021, 16:26

Словенія, яка зараз головує в Раді Євросоюзу, приєдналась до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Брюсселі для участі у саміті "Східного партнерства". 

Словенія стала вже сьомою державою Євросоюзу, з якою Україна уклала такий політичний документ.

Зеленський подякував прем'єр-міністру Словенії Янезу Янші за тверду підтримку України й важливу допомогу в імплементації реформ.

Раніше шість країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Це Польща, країни Балтії, Словаччина та Хорватія.

Текст підписаних з державами документів не оприлюднювався.

Як писала ЄвроПравда, Володимир Зеленський зробив пріоритетною нову тактику зближення України з Євросоюзом. Він проводить кампанію зі збору зобов’язань від держав-членів ЄС про підтримку ними членства України.

Детальніше про це у статті: Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.

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Словенія Асоціація з ЄС
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