Зеленский: "Ассоциированное трио" должно стать новой волной расширения ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина, Грузия и Молдова должны стать новой волной расширения ЕС.

Об этом он сказал на встрече с лидерами стран-участниц ЕС и трех ассоциированных стран-партнеров в Брюсселе, сообщила пресс-служба президента.

"В преддверии шестого саммита "Восточного партнерства" лидеры Украины, Грузии и Молдовы представили свое видение приоритетов дальнейшего развития отношений государств "Ассоциированного трио" с Европейским Союзом.

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Глава Украинского государства подчеркнул, что "ассоциированное трио" должно в перспективе стать новой волной расширения Евросоюза", говорится в сообщении.

Отдельное внимание на встрече было уделено ситуации с безопасностью в регионе. Владимир Зеленский отметил необходимость усиления компонента безопасности "Восточного партнерства", в частности, координации совместных усилий стран Черноморского региона.

Зеленский поблагодарил лидеров стран-членов ЕС за поддержку европейских стремлений Украины и за заключение двусторонних деклараций о европейской перспективе нашего государства. Он пригласил лидеров стран, которые еще официально не зафиксировали свою поддержку, присоединиться к этой инициативе.

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Последней к кругу стран ЕС, заключивших двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины, присоединилась Словения, председательствующая в Совете Евросоюза. Уже семь государств ЕС подписали этот политический документ, не обнародованный публично.

Как писала ЕвроПравда, Владимир Зеленский сделал приоритетной новую тактику сближения Украины с Евросоюзом. Он проводит кампанию по сбору обязательств от государств-членов ЕС о поддержке членства Украины.

Подробнее об этом – в статье: Промежуточная интеграция: как решить вопрос членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

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