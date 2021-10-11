Як розірвати замкнене коло щодо членства України в ЄС

Тема подальшої інтеграції України в ЄС давно стала одним із каменів спотикання в наших відносинах. Перед самітом Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня, вона набула ще більшої актуальності.

Про можливий шлях зняття ключової перешкоди у процесі євроінтеграції України, Грузії та Молдови читайте в статті депутата Європарламенту, співголови парламентської асамблеї "Євронест", колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса та радника депутата Європарламенту з політичних питань Рамунаса Станьоніса Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.

Інтеграція в ЄС України, Молдови, Грузії ("Асоційованого тріо") – одне з найголовніших геополітичних завдань Євросоюзу, бо воно стосується не тільки самих цих країн, а й всієї політики ЄС щодо східної частини європейського континенту, в тому числі політики щодо Росії.

Прискорена євроінтеграція цих країн – єдиний механізм для створення і вкорінення в Україні, Молдові та Грузії демократії, соціально-економічного успіху та європейського порядку.

Вибір на сході Європи простий – або євроінтеграція, або авторитарний режим, який все більше консервує відсталість країни.

Але для реформ, яких вимагає європейська інтеграція, потрібні чітка інтеграційна мета і переконаність, що ця мета може бути досягнута.

Ця аксіома очевидна: з одного боку, жодна країна не зможе реформуватися і здійснити болісні перетворення, якщо вона не вірить у можливість тіснішого зближення з ЄС. З іншого боку, зближення неможливе, якщо країна не зможе глибинно реформуватися.

Сьогоднішньому керівництву Єврокомісії слід показати Україні, Молдові та Грузії реальну і досяжну наступну мету інтеграції. Такою метою може стати проміжний інтеграційний статус України, Молдови і Грузії.

Євросоюз та Україна опинилися у ситуації, коли одна сторона повторює непереконливі фрази про майбутню інтеграцію і пропонує продовжувати реформи, а друга - традиційно наполягає на більш чіткій перспективі членства.

Ситуацію можна зламати, тільки якщо ЄС запропонує країнам "Асоційованого тріо" щось привабливе, на кшталт проміжного статусу або перехідного етапу на шляху до повного членства, але при цьому таке, що не створює додаткових проблем для ЄС в плані прийняття рішень.

У 2002 році Романо Проді запропонував формулу, згідно з якою ЄС може запропонувати сусідам статус "усе, крім інституцій", тобто вони отримають усі переваги реального членства в Євросоюзі, але (поки що) не зможуть брати участь у роботі органів Євросоюзу і ухваленні ними рішень.

Які плюси такий проміжний статус може дати країнам "Асоційованого тріо", і чому це вигідно і для ЄС, і для таких країн, як Україна, читайте в статті Андрюса Кубілюса та Рамунаса Станьоніса Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.