Україна попросила у США ЗРК Patriot – ЗМІ

Українська влада просить у США системи протиповітряної оборони, зокрема, зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це повідомляє CNN з посиланням на обізнані джерела, передає "Європейська правда".

Як зазначається, адміністрація Байдена все ще зважує, чи надсилати українцям більше озброєння та обладнання після поставок за останні два місяці протитанкових ракет Javelin і командно-пускових установок, патрульних катерів класу Island, аптечок, радіоприймачів, електроніки, медичного обладнання, двигунів, генераторів, запчастин, а також стрілецької зброї та боєприпасів.

За словами обізнаних джерел, українські чиновники також наполягають на поставках з США систем протиповітряної оборони, як-от комплексів Patriot.

Але радник з національної безпеки Джейк Салліван висловив занепокоєння США, що такі поставки можуть розглядатися Росією як вкрай провокаційні, у момент, коли США, Європа та НАТО намагаються змусити Москву до деескалації. Проте Білий дім не виключив нічого повністю, окрім введення американських військ в Україну.

"Оскільки ми стежимо за дипломатичними каналами, ми також будемо готуватися до всіх непередбачених ситуацій", – сказав Салліван журналістам на початку цього місяця. "Так само, як ми робимо вже кілька тижнів, у тому числі шляхом підготовки конкретних відповідей на російську ескалацію, якщо вони знадобляться" - додав він.

Як повідомлялося, Джейк Салліван заявив, що за останніми оцінками американського уряду, російський президент Владімір Путін ще не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну.

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