Украина попросила у США ЗРК Patriot – СМИ

Украинские власти просят у США системы противовоздушной обороны, в частности, зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники, передает "Европейская правда".

Как отмечается, администрация Байдена все еще взвешивает, присылать ли украинцам большее вооружение и оборудование после поставок за последние два месяца противотанковых ракет Javelin и командно-пусковых установок, патрульных катеров класса Island, аптечек, радиоприемников, электроники, медицинского оборудования, двигателей, генераторов, запчастей , а также стрелкового оружия и боеприпасов.

По словам осведомленных источников, украинские чиновники также настаивают на поставках из США систем противовоздушной обороны, таких как комплексы Patriot.

Но советник по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность США, что такие поставки могут рассматриваться Россией как крайне провокационные, когда США, Европа и НАТО пытаются привести Москву к деэскалации. Однако Белый дом не исключил ничего полностью, кроме ввода американских войск в Украину.

"Поскольку мы следим за дипломатическими каналами, мы также будем готовиться ко всем непредвиденным ситуациям", – сказал Салливан журналистам в начале этого месяца. "Так же, как мы делаем уже несколько недель, в том числе путем подготовки конкретных ответов на российскую эскалацию, если они понадобятся", - добавил он.

Как сообщалось, Джейк Салливан заявил, что по последним оценкам американского правительства, российский президент Владимир Путин еще не принял решение о вторжении в Украину.