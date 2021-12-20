Банкова не бачить підстав для затягування відбору керівника САП після рішення ОСАК

Президент Володимир Зеленський та Офіс президента відреагували на рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) скасувати порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відповідний коментар оприлюднений на сайті глави держави в понеділок ввечері, пише "Європейська правда".

Суд ухвалив рішення напередодні ключового засідання комісії з відбору, яке мають намір відвідати дипломати США та інших країн "Групи семи".

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Джерела ЄП підкреслюють, що тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін мала особисто прийти на церемонію відбору, щоби підкреслити її важливість, та повідомила про цей намір партнерів в Україні.

"Позиція президента та Офісу президента України щодо конкурсу для добору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є незмінною і вже неодноразово озвучувалась. Ми максимально зацікавлені в тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури до кінця року, визначивши найбільш гідного кандидата на посаду керівника САП. Для цього комісія має всі необхідні можливості", - йдеться у заяві, у якій також зазначено, що конкурсний відбір станом на сьогодні здійснювався відповідно до чинного законодавства.

"Звичайно, ми побачили повідомлення про рішення Окружного адміністративного суду міста Києва за позовом одного з колишніх працівників НАБУ щодо процедурних аспектів проведення цього конкурсного відбору. Але наголошуємо, що це рішення суду не є остаточним і його буде детально проаналізовано щодо відповідності вимогам закону", - заявили в ОП.

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На Банковій наголошують, що попри рішення ОАСК п’ятий і завершальний етап конкурсу може й має відбутися вчасно - "згідно з тими календарними орієнтирами, які визначила конкурсна комісія".

"І президент, і Офіс президента, і вся владна команда очікують на успішне завершення як цього етапу конкурсу, так і загалом відбору керівника САП. Не бачимо підстав для затягування конкурсу", - йдеться у коментарі.

Як повідомлялося, ОАСК скасував порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

ОАСК – суд першої інстанції, його рішення не набувають законної сили до рішення апеляційної інстанції.