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Банковая не видит оснований для затягивания отбора руководителя САП после решения ОСАК

Понедельник, 20 декабря 2021, 19:32

Президент Владимир Зеленский и Офис президента отреагировали на решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) упразднить порядок работы конкурсной комиссии и проведение конкурса на председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Соответствующий комментарий обнародован на сайте главы государства в понедельник вечером, пишет "Европейская правда".

Суд принял решение накануне ключевого заседания комиссии по отбору, которое намерены посетить дипломаты США и других стран "Группы семи".

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Источники ЕП подчеркивают, что временная поверенная в делах США Кристина Квин должна лично прийти на церемонию отбора, чтобы подчеркнуть ее важность, и сообщила об этом намерении партнерам в Украине.

"Позиция президента и Офиса президента Украины относительно конкурса для отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизменна и уже неоднократно озвучивалась. Мы максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года, определив наиболее достойного кандидата на должность руководителя САП. Для этого комиссия имеет все необходимые возможности", - говорится в заявлении, в котором также указано, что конкурсный отбор по состоянию на сегодня проводился в соответствии с действующим законодательством.

"Конечно, мы увидели сообщение о решении Окружного административного суда города Киева по иску одного из бывших работников НАБУ относительно процедурных аспектов проведения этого конкурсного отбора. Но подчеркиваем, что это решение суда не является окончательным и оно будет детально проанализировано в соответствии с требованиями закона", - заявили в ОП.

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На Банковой отмечают, что, несмотря на решение ОАСК, пятый и завершающий этап конкурса может и должен состояться вовремя - "согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия".

"И президент, и Офис президента, и вся властная команда ожидают успешного завершения как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя САП. Не видим оснований для затягивания конкурса", - говорится в комментарии.

Как сообщалось, ОАСК упразднил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

ОАСК – суд первой инстанции, его решения не вступают в законную силу до решения апелляционной инстанции.

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Зеленский США
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