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Дипломати США та інших країн G7 особисто йдуть на відбір керівника САП після проблем з конкурсом

Понеділок, 20 грудня 2021, 14:38

Дипломати США та інших країн Групи семи візьмуть участь у Комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 21 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"З нетерпінням чекаємо на участь в Комісії з відбору керівника САП 21 грудня. Це може стати великим  досягненням року в боротьбі України з корупцією. Українці хочуть реформ, потужну САП. Вони не хочуть корупції" - йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

Нагадаємо, на початку грудня посли країн G7 закликали комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, у повній прозорості і без подальших зволікань завершити процес обрання.

Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.

Генпрокурор Ірина Венедіктова пояснила 1 грудня, що конкурс з обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися. Вона сказала, що у зволіканні є "суб'єктивні чинники окремих людей".

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.

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G7 (група семи) США
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