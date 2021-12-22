Угорщина запропонувала 100 млн євро підтримки Республіці Сербській, яка хоче вийти з БіГ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував 100 млн євро фінансової допомоги Республіці Сербській - державного утворення у складі Боснії та Герцеговини, що хоче вийти зі складу федерації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Орбан пояснив, що гроші надаються в рамках політики відповідального сусідства для зміцнення стабільності у регіоні і призначені для малого і середнього бізнесу.

Прем’єр Угорщини заявив також, що блокуватиме всі кроки ЄС щодо введення санкцій проти сербського члена Президії Боснії і Герцеговини, лідера боснійських сербів Мілорада Додіка. Раніше про це казав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Під час трьохгодинної пресконференції у Будапешті Орбан підтримав Додіка, назвавши його демократично обраним політиком, і попередив західні держави, що такий крок, як "вигнання" сербського члена Президії БіГ, буде небезпечним.

Він назвав Республіку Сербську та Сербію "ключем до стабільності Західних Балкан" і закликав новий уряд Німеччини інтегрувати регіон до Єропейського Союзу замість того, щоб карати його. Це, на його думку, може призвести до ще більших проблем.

"Дозвольте зазначити, що кордон Боснії і Герцеговини знаходиться всього на 70-80 кілометрах від нашого південного кордону, і будь-який конфлікт може перекинутися на Угорщину", - сказав Орбан.

Як повідомляється, під час недавнього візиту прем’єр-міністра Угорщини до Республіки Сербської було досягнуто домовленості про створення в Сербській Угорського фонду, у розпорядженні якого буде близько 100 мільйонів євро безповоротних коштів.

Місцеві компанії зможуть подати заявку, і ті, що відібрані, отримають безповоротні субсидії.

Радован Вішкович, прем'єр-міністр Республіки Сербської, сказав, що фонд планують створити "дуже, дуже швидко".

Рішення про виділення коштів та підтримку інтересів РС у ЄС вочевидь є кроком назустріч у відповідь на рішення надати угорській меншині у Воєводині всі права, про які просив Будапешт. Тепер Віктор Орбан підтримує всі міжнародні ініціативи Белграда.

Нагадаємо, на початку грудня парламент Республіки Сербської проголосував за низку кроків, спрямованих на вихід з державних інституцій Боснії і Герцеговини.

У Єврокомісії попередили, що якщо лідери боснійських сербів реалізують свої наміри та вийдуть зі складу Боснії і Герцеговини, це підірве європейську перспективу країни.

Посольства США, Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також представництво ЄС у БіГ опублікували спільну заяву щодо рішення парламенту Республіки Сербської, назвавши його "додатковим кроком ескалації".

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