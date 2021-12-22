Венгрия предложила 100 млн евро поддержки Республике Сербской, желающей выйти из БиГ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал 100 млн евро финансовой помощи Республике Сербской – государственного образования в составе Боснии и Герцеговины, желающего выйти из состава федерации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".

Орбан объяснил, что деньги предоставляются в рамках политики ответственного соседства для укрепления стабильности в регионе и предназначены для малого и среднего бизнеса.

Премьер Венгрии заявил также, что будет блокировать все шаги ЕС по введению санкций против сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины, лидера боснийских сербов Милорада Додика. Ранее об этом говорил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Во время трехчасовой пресс-конференции в Будапеште Орбан поддержал Додика, назвав его демократически избранным политиком, и предупредил западные государства, что такой шаг, как "изгнание" сербского члена Президиума БиГ, будет опасен.

Он назвал Республику Сербскую и Сербию "ключом к стабильности Западных Балкан" и призвал новое правительство Германии интегрировать регион в Европейский Союз вместо того, чтобы наказывать его. Это, по его мнению, может привести к еще большим проблемам.

"Позвольте отметить, что граница Боснии и Герцеговины находится всего в 70-80 километрах от нашей южной границы, и любой конфликт может перекинуться на Венгрию", - сказал Орбан.

Как сообщается, во время недавнего визита премьер-министра Венгрии в Республику Сербскую была достигнута договоренность о создании в Республике Сербской Венгерского фонда, в распоряжении которого будет около 100 миллионов евро безвозвратных средств.

Местные компании смогут подать заявку, и отобранные получат безвозвратные субсидии.

Радован Вишкович, премьер-министр Республики Сербской, сказал, что фонд планируют создать "очень, очень быстро".

Решение о выделении средств и поддержке интересов РС в ЕС является шагом навстречу в ответ на решение предоставить венгерскому меньшинству в Воеводине все права, о которых просил Будапешт. Теперь Виктор Орбан поддерживает все международные инициативы Белграда.

Напомним, в начале декабря парламент Республики Сербской проголосовал за ряд шагов, направленных на выход из государственных институций Боснии и Герцеговины.

В Еврокомиссии предупредили, что если лидеры боснийских сербов реализуют свои намерения и выйдут из состава Боснии и Герцеговины, это подорвет европейскую перспективу страны.

Посольства США, Британии, Франции, Германии и Италии, а также представительство ЕС в БиГ опубликовали совместное заявление по решению парламента Республики Сербской, назвав его "дополнительным шагом эскалации".

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