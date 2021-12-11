Республіка Сербська почала процес виходу із загальнодержавних установ Боснії і Герцеговини

Парламент Республіки Сербської, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини, проголосував за низку кроків, спрямованих на вихід з державних інституцій цієї балканської країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Radio Free Europe/Radio Liberty.

10 грудня депутати проголосували за початок процедури виходу Республіки Сербської з боснійської армії, служб безпеки, податкової та судової систем.

Вони також проголосували за декларацію, яка закликає до розробки нової конституції Республіки Сербської і зазначає, що "всі закони, введені міжнародним високим представником Боснії, є "неконституційними".

Більшість опозиційних депутатів вийшли або бойкотували голосування, заявивши, що ініціатива відокремлення не може бути реалізована без додаткового кровопролиття в країні.

Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистські кроки Республіки Сербської. Наростають побоювання, що мирна угода, яка завершила війну 1992-95 років, може бути зруйнована, що поставитить під загрозу регіональну стабільність.

Дейтонські мирні угоди створили в рамках Боснії та Герцеговини два дуже автономні утворення, які мають спільні інституції: Республіку Сербську та Боснійсько-хорватську федерацію.

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік, представник Республіки Сербської в керівному органі БіГ, неодноразово погрожував вийти з інституцій державного рівня, описуючи Боснію як "експеримент міжнародної спільноти" і "неможливу нав’язану країну".

Протягом багатьох років Додік виступав за відділення Республіки Сербської та за те, щоб вона стала частиною сусідньої Сербії.

Його ініціатива набула обертів влітку, коли призначений Заходом високий представник ввів низку законів, що забороняють заперечення геноциду, військових злочинів і прославляння засуджених за такі злочини.

У Єврокомісії попередили, що якщо лідери боснійських сербів реалізують свої наміри та вийдуть зі складу Боснії і Герцеговини, це підірве європейську перспективу країни.

Посольства США, Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також представництво ЄС у БіГ опублікували спільну заяву щодо рішення парламенту Республіки Сербської, назвавши його "додатковим кроком ескалації".

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