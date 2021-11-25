Єврокомісар: вихід Республіки Сербської зі складу БіГ підірве європейську перспективу країни

У Єврокомісії попередили, що якщо лідери боснійських сербів реалізують свої наміри та вийдуть зі складу Боснії і Герцеговини, це підірве європейську перспективу країни.

Як повідомляє EuObserver, про це заявив єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї, виступаючи у Сараєво 24 листопада, пише "Європейська правда".

"Вихід Республіки Сербської і демонтаж державних інституцій відкинули б Боснію назад від євроінтеграційних здобутків і поставили б на паузу шлях до ЄС для всієї країни", - зазначив Олівер Варгеї.

Єврокомісар додав, що Боснія вже має явну європейську перспективу.

Олівер Варгеї закликав політичних лідерів зберігати діалог та активізувати євроінтеграційний порядок денний країни, наводить розширений переказ його виступу "Балканський оглядач".

"Лише тоді ця країна зможе реалізувати всі переваги програм і фондів ЄС, включаючи європейський інвестиційний пакет, який є базовим пакетом допомоги ЄС, спрямованим на підтримку відновлення після пандемії Covid-19", - сказав він.

Варгеї висловив сподівання, що політичні лідери повернуться до впровадження реформ, визначених у 14 ключових пріоритетах наближення до ЄС, верховенства права, судової системи, а також до конституційної та виборчої реформ

Нагадаємо, раніше верховний представник у Боснії та Герцеговині Крістіан Шмідт, який є також спецпредставником ЄС, застеріг, що країна може знову стати ареною збройного протистояння, якщо міжнародна спільнота не вживе заходів, щоб зупинити сербських сепаратистів.

У вересні-жовтні 2021 року голова президії Боснії і Герцеговини від боснійських сербів Мілорад Додік заявив, що має намір створити армію Республіки Сербської та вивести РС із загальнодержавних установ БіГ.

Як відомо, в Москві вважають, що посаду верховного представника потрібно скасувати, і не погодилися з призначенням Шмідта. Цю точку зору підтримують і в Республіці Сербській (БіГ).

Читайте також: Українські миротворці проти друзів Путіна: як розпалюють новий конфлікт у Боснії.