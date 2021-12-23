Прем’єр-міністр Північної Македонії подав у відставку

Зоран Заєв офіційно подав у відставку з посади прем'єр-міністра Північної Македонії, надіславши заяву про відставку спікеру парламенту.

Про це пише DPA, повідомляє "Європейська правда".

Новообраний лідер правлячої Соціал-демократичної партії 47-річний економіст Дімітар Ковачевський змінить Заєва на посаді виконуючого обов’язки прем’єр-міністра до середини січня.

Заєв обіймав посаду прем’єр-міністра з травня 2017 року по січень 2020 року, підписавши та реалізувавши угоду з Грецією, що призвела до зміни назви країни і зняття блокади Афін щодо членства в НАТО.

Після того, як парламент офіційно прийме відставку Заєва, президент Стево Пендаровський матиме 10 днів, щоб передати мандат на формування нового уряду коаліції на чолі з соціал-демократами.

Тоді лідер соціал-демократів матиме 20 днів, щоб сформувати уряд і отримати підтримку парламенту.

Заєв вирішив піти у відставку в середині жовтня через погані результати його партії на місцевих виборах, втрата столиці Скоп’є була однією з головних причин.

Водночас він не зміг просунути амбіції щодо приєднання до Європейського Союзу, в основному через історичну суперечку з іншим сусідом з ЄС - Болгарією.

Болгарія блокує початок переговорів про вступ до Євросоюзу із Північною Македонією. На думку офіційної Софії, Скоп'є "переписує та заперечує спільну етнічну та мовну історію".

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