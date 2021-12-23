Премьер-министр Северной Македонии подал в отставку

Зоран Заев официально подал в отставку с должности премьер-министра Северной Македонии, отправив заявление об отставке спикеру парламента.

Об этом пишет DPA, сообщает "Европейская правда".

Новоизбранный лидер правящей Социал-демократической партии 47-летний экономист Димитар Ковачевский сменит Заева в должности исполняющего обязанности премьер-министра до середины января.

Заев занимал должность премьер-министра с мая 2017 по январь 2020 года, подписав и реализовав соглашение с Грецией, что привело к изменению названия страны и снятию блокады Афин относительно членства в НАТО.

После того как парламент официально примет отставку Заева, у президента Стево Пендаровского будет 10 дней, чтобы передать мандат на формирование нового правительства коалиции во главе с социал-демократами.

Тогда у лидера социал-демократов будет 20 дней, чтобы сформировать правительство и получить поддержку парламента.

Заев решил уйти в отставку в середине октября из-за плохих результатов его партии на местных выборах, потеря столицы Скопье была одной из главных причин.

В то же время он не смог продвинуть амбиции по присоединению к Европейскому Союзу, в основном из-за исторического спора с другим соседом с ЕС - Болгарией.

Болгария блокирует начало переговоров о вступлении в Евросоюз с Северной Македонией. По мнению официальной Софии, Скопье "переписывает и отрицает общую этническую и языковую историю".

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