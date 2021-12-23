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Парламент погодив відставку уряду Північної Македонії

Четвер, 23 грудня 2021, 16:31

Парламент Північної Македонії голосуванням підтвердив відставку прем’єр-міністра Зорана Заєва, відтак і всього уряду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Напередодні Заєв подав заяву про відставку голові парламенту Талату Джафері.

Тепер президент Стево Пендаровський має 10 днів, щоб передати мандат на формування нового уряду коаліції на чолі з соціал-демократами.

Лідер Соціал-демократичного союзу Македонії (СДСМ) Зоран Заєв був прем’єр-міністром Північної Македонії з травня 2017 року по січень 2020 року, і знову – з серпня 2020 року.

Заєв вирішив піти у відставку в середині жовтня через погані результати його партії на місцевих виборах, втрата столиці Скоп’є була однією з головних причин.

Крім того, йому не вдалося досягти прогресу у євроінтеграції країни, в основному через історичну суперечку з іншим сусідом з ЄС - Болгарією.

Болгарія блокує початок переговорів про вступ до Євросоюзу із Північною Македонією. На думку офіційної Софії, Скоп'є "переписує та заперечує спільну етнічну та мовну історію".

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Північна Македонія
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