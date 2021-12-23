Парламент согласовал отставку правительства Северной Македонии

Парламент Северной Македонии голосованием подтвердил отставку премьер-министра Зорана Заева, а затем и всего правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".

Накануне Заев подал заявление об отставке главе парламента Талату Джафери.

Теперь у президента Стево Пендаровского есть 10 дней, чтобы передать мандат на формирование нового правительства коалиции во главе с социал-демократами.

Лидер Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев был премьер-министром Северной Македонии с мая 2017 по январь 2020 года, и снова – с августа 2020 года.

Заев решил уйти в отставку в середине октября из-за плохих результатов его партии на местных выборах, потеря столицы Скопье была одной из главных причин.

Кроме того, ему не удалось достичь прогресса в евроинтеграции страны, в основном из-за исторического спора с другим соседом из ЕС – Болгарией.

Болгария блокирует начало переговоров по вступлению в Евросоюз с Северной Македонией. По мнению официальной Софии, Скопье "переписывает и отрицает общую этническую и языковую историю".

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