Грузія виплачуватиме $63 за вакцинацію людям віком від 50 років

В Грузії знизили віковий поріг для громадян, які зможуть отримати одноразову грошову виплату від держави за вакцинацію проти коронавірусу.

Про це заявив голова оперативного штабу Міжвідомчої координаційної ради Гергій Гібрадзе на брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Грошове заохочення від держави у розмірі 200 ларі (63 долари) тепер зможуть отримувати громадяни Грузії віком від 50 років, які вирішать зробити щеплення від коронавірусу.

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Згідно з рішенням Ради, програму заохочення тих, хто вакцинується, продовжать до кінця січня.

"Буде продовжено програму заохочення, яка передбачає нарахування 200 ларі для осіб, старших за 60 років. Є ще одна новина. Віковий бар'єр програми знизився до 50 років", – сказав Гібрадзе.

Програма заохочення вакцинації громадян, старших за 60 років, за рішенням прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі стартувала з 8 листопада і мала тривати до 31 грудня включно.

Таке рішення ухвалили для активного підключення до програми масової вакцинації осіб пенсійного віку, які найбільш схильні до ризику важкого перебігу COVID-19.

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