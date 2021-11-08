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Грузія виплачуватиме пенсіонерам $63 надбавки до пенсії за вакцинацію

Понеділок, 8 листопада 2021, 12:24

У Грузії вводять виплату для пенсіонерів за щеплення від коронавірусу у розмірі 200 ларі, що еквівалентно 63 доларам США.

Про це оголосив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, пише "Європейська правда" з посиланням на Imedi.

"Від сьогодні кожен пенсіонер, який буде вакцинований до 1 січня, отримуватиме одноразову надбавку до пенсії у розмірі 200 ларі", - розповів Гарібашвілі.

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За словами глави грузинського уряду, надбавка буде виплачуватися після отримання першої дози вакцини від коронавірусу.

Варто відзначити, що з 1 січня наступного року пенсіонери віком до 70 років в Грузії отримуватимуть пенсію в розмірі 260 ларі, а старші 70 років – у розмірі 300 ларі.

За останні 24 години в Грузії від коронавірусу було вакциновано 1204 особи. Загалом у країні із населенням 3,7 млн було зроблено 2 005 229 щеплень.

Від початку пандемії у Грузії підтверджено 755 046 випадків коронавірусу. З них одужали 693 129 осіб, померло 10 509 хворих.

В Міністерстві охорони здоров’я Грузії кажуть, що медична система поки витримує навантаження, але не виключають розгортання польових госпіталів, якщо приріст заражень найближчим часом не спаде.

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Грузія Коронавірус Вакцини
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