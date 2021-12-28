Грузия будет выплачивать $63 за вакцинацию людям от 50 лет

В Грузии снизили возрастной порог для граждан, которые смогут получить одноразовую денежную выплату от государства за вакцинацию против коронавируса.

Об этом заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Гергий Гибрадзе на брифинге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Денежное поощрение от государства в размере 200 лари (63 доллара) теперь смогут получать граждане Грузии в возрасте от 50 лет, которые решат привиться от коронавируса.

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Согласно решению совета, программу поощрения вакцинируемых продлят до конца января.

"Будет продолжена программа поощрения, которая предусматривает начисление 200 лари для лиц старше 60 лет. Есть еще одна новость. Возрастной барьер программы снизился до 50 лет", – сказал Гибрадзе.

Программа поощрения вакцинации граждан старше 60 лет по решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили стартовала с 8 ноября и должна была продолжаться до 31 декабря включительно.

Такое решение было принято для активного подключения к программе массовой вакцинации лиц пенсионного возраста, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19.

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