У Північній Македонії новий лідер соціал-демократів отримав мандат на формування уряду

Дімітар Ковачевский, обраний новим лідером правлячих соціал-демократів Північної Македонії, був підтверджений кандидатом на посаду прем'єр-міністра країни у вівторок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Президент Стево Пендаровський дав Ковачевському мандат на формування нового уряду після того, як правляча партія СДСМ запропонувала його на посаду прем'єр-міністра пізно ввечері в понеділок.

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Минулого тижня попередній прем’єр Зоран Заєв офіційно подав у парламент заяву про відставку. Він вирішив залишити посаду лідера СДСМ після поразки партії на місцевих виборах в жовтні.

Згідно з конституцією, Ковачевський має сформувати новий кабінет за 20 днів.

Спікер парламенту Талат Джафері заявив, що голосування за новий уряд, ймовірно, відбудеться 15 або 16 січня.

47-річний Ковачевський працював заступником міністра фінансів в уряді Заєва. Він вважався фаворитом Заєва на роль прем'єр-міністра.

Майбутній уряд Північної Македонії зіштовхнеться з проблемами пандемії коронавірусу і енергетичної кризи.

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