В Северной Македонии новый лидер социал-демократов получил мандат на формирование правительства

Димитар Ковачевский, избранный новым лидером правящих социал-демократов Северной Македонии, был подтвержден кандидатом на должность премьер-министра страны во вторник.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Президент Стево Пендаровский дал Ковачевскому мандат на формирование нового правительства после того, как правящая партия СДСМ предложила его на должность премьер-министра поздно вечером в понедельник.

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На минувшей неделе предыдущий премьер Зоран Заев официально подал в парламент заявление об отставке. Он решил покинуть пост лидера СДСМ после поражения партии на местных выборах в октябре.

Согласно конституции, Ковачевский должен сформировать новый кабинет через 20 дней.

Спикер парламента Талат Джафери заявил, что голосование за новое правительство предположительно состоится 15 или 16 января.

47-летний Ковачевский работал замминистра финансов в правительстве Заева. Он считался фаворитом Заева в роли премьер-министра.

Будущее правительство Северной Македонии столкнется с проблемами пандемии коронавируса и энергетического кризиса.