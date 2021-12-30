Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Глава МЗС Британії: за нове вторгнення Росії в Україну будуть болючі санкції

Четвер, 30 грудня 2021, 09:15

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс наголосила, що за потенційне нове вторгнення РФ в Україну Британія готова запровадити жорсткі санкції, а також - що у Лондоні не сприймають спроби Кремля звинуватити в напрузі саму Україну або НАТО.

Про це вона зазначає у своїй статті для ЄвроПравди "30 років британської підтримки: що Лондон гарантує Україні для захисту від РФ".

"Велика Британія та інші члени НАТО чітко заявили, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну буде надзвичайною стратегічною помилкою. Ми потужно відреагуємо на будь-який подібний крок, зокрема запровадивши скоординовані санкції, щоб завдати серйозної шкоди інтересам та економіці Росії.

Ми уважно слідкуємо за зусиллями Росії створити привід для конфлікту, поклавши на Україну чи НАТО брехливі звинувачення у провокаціях, що не мають нічого спільного з реальністю", - наголошує Ліз Трасс.

Вона зауважила, що Україна в цій напруженій ситуації демонструє похвальну стриманість, а НАТО за своєю суттю є оборонним альянсом. 

"Ми чітко заявляли і заявляємо, що не маємо на меті загрожувати чи оточувати Росію. Прем'єр-міністр та я однозначні щодо цього", - підкреслила міністр.

Як повідомлялося, у вівторок глава МЗС Британії обговорила питання України і загрози російського вторгнення із головним дипломатом ЄС.

Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня.

У Білому домі наголошують, що будуть дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну". 

Головний дипломат ЄС наголосив на необхідності представлення інтересів Євросоюзу на цих переговорах.

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Росія Україна-НАТО
powered by lun.ua

Статті

30 років британської підтримки: що Лондон гарантує Україні для захисту від РФ

Ми разом з партнерами готові схвалити скоординовані санкції, щоб завдати серйозної шкоди інтересам та економіці Росії.
30 грудня 2021 — Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії, для ЄвроПравди

Свобода слова довела до розколу: чому президент Польщі пішов на конфлікт з партією влади

Анджей Дуда несподівано наклав вето на скандальний законопроєкт, вкрай важливий для правлячої партії. Які наслідки матиме розкол між ПіС та президентом?
29 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Обдурити Путіна: як Лукашенко змінює конституцію та які наслідки це матиме

Навіщо Лукашенко пішов на переписування конституції? І які сигнали тим самим він надіслав білорусам, Росії, Заходу та Україні?
28 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда