ЄС наполягає на представленні своїх інтересів у переговорах з РФ щодо безпеки в Європі

Європейський Союз наполягає, що його інтереси повинні бути представлені на імовірних переговорах із Росією щодо питань безпеки в Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глави дипломатії РФ Жозепа Борреля, оприлюдненій 22 грудня.

Боррель визнав, що сьогодні безпека Європи знаходиться під загрозою. Він згадав про анексію Криму, роль Росії у розпалюванні конфлікту на сході України, та російське військове нарощування на кордонах з Україною.

Він зазначив, що разом із партнерами та союзниками ЄС чітко вказав, що буде рішуче реагувати на будь-які подальші порушення суверенітету України.

Водночас ЄС вважає, що діалог, переговори та співпраця є єдиними засобами подолання суперечок і встановлення миру, а будь-яка справжня дискусія про безпеку в Європі має спиратися на зобов’язання в рамках ОБСЄ та ООН.

"Таке обговорення має бути всеохоплюючим і має враховувати занепокоєння та інтереси всіх зацікавлених сторін. ЄС буде співпрацювати як із США, так і з НАТО, щоб забезпечити представлення його інтересів у будь-яких можливих дискусіях з Росією щодо європейської безпеки", - заявив Боррель.

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Глава дипломатії ЄС назвав важливим кроком пропозицію НАТО провести Раду НАТО-Росія у відповідь на "проєкти договорів" про європейську безпеку, які Росія оприлюднила минулого тижня.

"НАТО відіграє ключову роль у забезпеченні миру в Європі. ЄС прагне співпрацювати з союзниками, а також зі своїми партнерами стосовно сучасної безпекової ситуації на нашому континенті", - йдеться у заяві верховного представника ЄС.

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