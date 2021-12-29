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Глави дипломатії ЄС і Британії поговорили про Путіна й Україну

Середа, 29 грудня 2021, 12:12

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та глава МЗС Британії Ліз Трасс провели телефонну розмову щодо координації реагування на скупчення Росією військ біля кордонів з Україною.

Про розмову, що відбулась увечері 28 грудня, дипломати повідомили у своїх Twitter, пише "Європейська правда". 

Ліз Трасс за підсумками розмови наголосила, що будь-яке російське вторгнення буде мати масштабні наслідки і коштуватиме Росії дорого. "Ми забезпечуємо Україні скоординовану підтримку", - додала вона.

"Ми повторили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Негайний пріоритет зараз - уникнути подальшої ескалації. Будь-які дискусії про питання європейської безпеки повинні відбуватися за участі ЄС", - зауважив Жозеп Боррель. Остання його фраза вочевидь стосується наступних переговорів Кремля і Білого дому. 

Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня.

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У Білому домі наголошують, що будуть дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну". 

Головний дипломат ЄС наголосив на необхідності представлення інтересів Євросоюзу на цих переговорах.

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Боррель Велика Британія Росія Україна-НАТО
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