Глави дипломатії ЄС і Британії поговорили про Путіна й Україну

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та глава МЗС Британії Ліз Трасс провели телефонну розмову щодо координації реагування на скупчення Росією військ біля кордонів з Україною.

Про розмову, що відбулась увечері 28 грудня, дипломати повідомили у своїх Twitter, пише "Європейська правда".

Ліз Трасс за підсумками розмови наголосила, що будь-яке російське вторгнення буде мати масштабні наслідки і коштуватиме Росії дорого. "Ми забезпечуємо Україні скоординовану підтримку", - додала вона.

Call with @JosepBorrellF to coordinate our response to Russia’s troop build up near Ukraine:



👉 Any Russian incursion will have massive consequences



👉 There would be severe costs for Russia



👉 We are providing coordinated support to Ukraine pic.twitter.com/3xGxPin8jf — Liz Truss (@trussliz) December 28, 2021

"Ми повторили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Негайний пріоритет зараз - уникнути подальшої ескалації. Будь-які дискусії про питання європейської безпеки повинні відбуватися за участі ЄС", - зауважив Жозеп Боррель. Остання його фраза вочевидь стосується наступних переговорів Кремля і Білого дому.

Discussed with @trussliz developments on Russian military build up. Reiterated support to #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. Immediate priority is to avoid further escalation. Any discussion about European security must happen in coordination with+participation of EU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 28, 2021

Як відомо, нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня.

У Білому домі наголошують, що будуть дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну".

Головний дипломат ЄС наголосив на необхідності представлення інтересів Євросоюзу на цих переговорах.

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