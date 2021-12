Глави дипломатії ЄС і Британії поговорили про Путіна й Україну

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та глава МЗС Британії Ліз Трасс провели телефонну розмову щодо координації реагування на скупчення Росією військ біля кордонів з Україною.

Про розмову, що відбулась увечері 28 грудня, дипломати повідомили у своїх Twitter, пише "Європейська правда".

Ліз Трасс за підсумками розмови наголосила, що будь-яке російське вторгнення буде мати масштабні наслідки і коштуватиме Росії дорого. "Ми забезпечуємо Україні скоординовану підтримку", - додала вона.

Call with @JosepBorrellF to coordinate our response to Russia’s troop build up near Ukraine:



👉 Any Russian incursion will have massive consequences



👉 There would be severe costs for Russia



