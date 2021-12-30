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Укр / Рус

Глава МИД Британии: за новое вторжение России в Украину будут болезненные санкции

Четверг, 30 декабря 2021, 09:15

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс подчеркнула, что за потенциальное новое вторжение РФ в Украину Британия готова ввести жесткие санкции, а также – что в Лондоне не воспринимают попытки Кремля обвинить в напряжении саму Украину или НАТО.

Об этом она отмечает в своей статье для ЕвроПравды "30 лет британской поддержки: что Лондон гарантирует Украине для защиты от РФ".

"Великобритания и другие члены НАТО четко заявили, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину будет чрезвычайной стратегической ошибкой. Мы мощно отреагируем на любой подобный шаг, в частности, введя скоординированные санкции, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России.

Мы внимательно следим за усилиями России создать повод для конфликта, возложив на Украину или НАТО лживые обвинения в провокациях, не имеющих ничего общего с реальностью", - отмечает Лиз Трасс.

Она отметила, что Украина в этой напряженной ситуации демонстрирует похвальную сдержанность, а НАТО по своей сути является оборонным альянсом.

"Мы четко заявляли и заявляем, что не ставим целью угрожать или окружать Россию. Премьер-министр и я однозначны в этом отношении", - подчеркнула министр.

Как сообщалось, во вторник глава МИД Британии обсудила вопросы Украины и угрозы российского вторжения с главным дипломатом ЕС.

Как сообщалось, новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января. В Белом доме подчеркивают, что будут придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину".

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Великобритания Россия Украина-НАТО
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