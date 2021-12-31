Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав про Україну

П'ятниця, 31 грудня 2021, 12:49

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму першому на посаді новорічному привітанні заявив, що загроза російського вторгнення в Україну приносить для Європи нові виклики.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesspiegel.

У зовнішньополітичній частині своєї промови Шольц виступив за "суверенну, єдину сильну Європу". Водночас він нагадав, що трансатлантична співпраця має важливе значення для безпеки в Європі та за її межами.

"Що стосується України, то зараз ми стикаємося з новими викликами", – сказав він.

У світлі побоювань Заходу, що Росія може напасти на Україну, канцлер заявив: "Непорушність кордонів є цінним активом – і не підлягає обговоренню".

Канцлер нагадав, що з 1 січня до Німеччини переходить головування у Групі семи.

"Ми використовуємо наше головування для того, щоб цей клуб держав перетворився на флагман - флагман кліматично нейтрального господарювання та справедливого світу", - заявив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не бачить можливості для повернення Росії до Групи семи промислово розвинених країн в осяжному майбутньому.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua

Статті

Відео: про новий рік із дипломатами

Як посли жартують про Новий рік, діляться спогадами, прогнозами і не лише ними
31 грудня 2021 — Європейська правда

Не тільки "перемоги": як змінилася європейська політика України за 2021 рік

Ми визначили по п’ять ключових "зрад", "перемог" та "бентег", тобто найвизначніших подій чи тенденцій у сферах, якими опікується "Європейська правда"...
30 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

30 років британської підтримки: що Лондон гарантує Україні для захисту від РФ

Ми разом з партнерами готові схвалити скоординовані санкції, щоб завдати серйозної шкоди інтересам та економіці Росії.
30 грудня 2021 — Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії, для ЄвроПравди