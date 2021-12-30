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Німеччина, яка головуватиме у  G7, не бачить можливості повернення РФ у цей формат

Четвер, 30 грудня 2021, 15:19

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не бачить можливості для повернення Росії до Групи семи промислово розвинених країн в осяжному майбутньому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство DPA.

"Звичайно, дуже боляче, що Росія виключила себе з цього кола, анексувавши Крим, – сказала Бербок.

"На даний момент не можна передбачити, коли Росія зможе повернутися до цього угруповання - поточна ескалація не полегшує ситуацію", - заявила вона.

"Після агресивних дій Росії в 2014 році було правильно дати зрозуміти, що на цій основі неможливо просто продовжувати порядок денний економічної політики", - додала глава МЗС Німеччини.

До G7 входять США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія.

Німеччина 1 січня перейме головування в G7 від Великої Британії.

Найголовнішим моментом головування Німеччини стане саміт G7 у замку Ельмау в Баварських Альпах з 26 по 28 червня.

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Німеччина G7 (група семи) Росія
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