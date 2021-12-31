Канцлер Германии в своем первом новогоднем поздравлении упомянул об Украине

Новый канцлер Германии Олаф Шольц в своем первом в должности новогоднем поздравлении заявил, что угроза российского вторжения в Украину приносит для Европы новые вызовы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesspiegel.

Во внешнеполитической части своей речи Шольц выступил за "суверенную, единственную сильную Европу". В то же время он напомнил, что трансатлантическое сотрудничество имеет важное значение для безопасности в Европе и за ее пределами.

"Что касается Украины, то сейчас мы сталкиваемся с новыми вызовами", – сказал он.

В свете опасений Запада, что Россия может напасть на Украину, канцлер заявил: "Незыблемость границ является ценным активом – и не подлежит обсуждению".

Канцлер напомнил, что с 1 января к Германии переходит председательство в Группе семи.

"Мы используем наше председательство для того, чтобы этот клуб государств превратился в флагман - флагман климатически нейтрального хозяйствования и справедливого мира", - заявил он.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не видит возможности для возвращения России в Группу семи промышленно развитых стран в обозримом будущем.