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Британія схвалила таблетки від коронавірусу Pfizer

П'ятниця, 31 грудня 2021, 19:07

Влада Великої Британії схвалила нові перспективні таблетки для лікування коронавірусу "Паксловід" виробництва американської компанії Pfizer.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Препарат "Паксловід" призначений для застосування невдовзі після появи симптомів у людей із високим ризиком тяжкого захворювання.

У клінічних випробуваннях він зменшив ризик госпіталізації або смерті на 89% у вразливих дорослих.

Британія замовила 2,75 мільйона курсів таблеток, які частково засновані на існуючих ліках від ВІЛ, розроблених Pfizer.

"Паксловід" - друга нова противірусна таблетка, схвалена для лікування Covid у Британії після того, як у листопаді регулюючі органи схвалили препарат "Молнупіравір".

Міністр охорони здоров'я Саджид Джавід сказав, що нові противірусні препарати плюс бустерні вакцини та посилене тестування означають, що Юританія перебуває в "найсильнішій позиції", щоб впоратися з загрозою, що виходить від варіанта "Омікрон" у 2022 році.

Нагадаємо, Франція скасувала своє замовлення на препарат для лікування коронавірусу від компанії Merck & Co через невтішні дані випробувань і сподівається натомість отримати препарат Pfizer до кінця січня.

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Велика Британія Коронавірус
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