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Британия одобрила таблетки от коронавируса Pfizer

Пятница, 31 декабря 2021, 19:07

Власти Великобритании одобрили новые многообещающие таблетки для лечения коронавируса "Паксловид" производства американской компании Pfizer.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Препарат "Паксловид" предназначен для применения вскоре после появления симптомов у людей с высоким риском тяжелого заболевания.

В клинических испытаниях он снизил риск госпитализации или смерти на 89% у уязвимых взрослых.

Великобритания заказала 2,75 миллиона курсов таблеток, которые частично основаны на существующем лекарстве от ВИЧ, разработанном Pfizer.

Паксловид - вторая новая противовирусная таблетка, одобренная для лечения Covid в Великобритании после того, как в ноябре регулирующие органы одобрили препарат "Молнупиравир".

Министр здравоохранения Саджид Джавид сказал, что новые противовирусные препараты плюс бустерные вакцины и усиленное тестирование означают, что Великобритания находится в "самой сильной позиции", чтобы справиться с угрозой, исходящей от варианта "Омикрон" в 2022 году.

Напомним, Франция отменила свой заказ на препарат для лечения коронавируса от компании Merck & Co из-за неутешительных данных испытаний и надеется получить препарат Pfizer до конца января.

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