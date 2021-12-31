Британия одобрила таблетки от коронавируса Pfizer

Власти Великобритании одобрили новые многообещающие таблетки для лечения коронавируса "Паксловид" производства американской компании Pfizer.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Препарат "Паксловид" предназначен для применения вскоре после появления симптомов у людей с высоким риском тяжелого заболевания.

В клинических испытаниях он снизил риск госпитализации или смерти на 89% у уязвимых взрослых.

Великобритания заказала 2,75 миллиона курсов таблеток, которые частично основаны на существующем лекарстве от ВИЧ, разработанном Pfizer.

Паксловид - вторая новая противовирусная таблетка, одобренная для лечения Covid в Великобритании после того, как в ноябре регулирующие органы одобрили препарат "Молнупиравир".

Министр здравоохранения Саджид Джавид сказал, что новые противовирусные препараты плюс бустерные вакцины и усиленное тестирование означают, что Великобритания находится в "самой сильной позиции", чтобы справиться с угрозой, исходящей от варианта "Омикрон" в 2022 году.

Напомним, Франция отменила свой заказ на препарат для лечения коронавируса от компании Merck & Co из-за неутешительных данных испытаний и надеется получить препарат Pfizer до конца января.

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