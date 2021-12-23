Франція скасувала замовлення на таблетки від коронавірусу

Франція скасувала своє замовлення на препарат для лікування коронавірусу від компанії Merck & Co через невтішні дані випробувань і сподівається натомість отримати препарат Pfizer до кінця січня.

Про це сказав Олів’є Веран, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Останні дослідження не були хорошими", – сказав Веран.

Франція попередньо замовила 50 000 доз препарату молнупіравір, розробленого Merck і Ridgeback Biotherapeutics. Скасування не призведе до витрат, сказав Веран.

Франція стала першою країною, яка публічно заявила, що скасувала замовлення на препарат Merck після того, як наприкінці листопада компанія оприлюднила дані, що свідчать про те, що її препарат був помітно менш ефективним, ніж вважалося раніше

Прессекретар Merck заявив, що запланована закупівля не відбулася після того, як французький орган охорони здоров'я відмовився дозволити таблетки на початку цього місяця.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів схвалило екстрене використання в ЄС протиковідної таблетки від Pfizer, яка ще не отримала повноцінного дозволу на застосування в ЄС.

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